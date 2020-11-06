Главной темой выступления стала пропаганда негативного отношения к любым проявлениям ксенофобии и недопущение вовлечения подрастающего поколения к организациям экстремистской и террористической направленности...

Сотрудниками полиции для учащихся Московской финансово-юридической академии проведена профилактическая лекция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Данную конференцию организовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и сотрудники УУП и ПДН при содействии деканата МФЮА.Главной темой выступления стала пропаганда негативного отношения к любым проявлениям ксенофобии и недопущение вовлечения подрастающего поколения к организациям экстремистской и террористической направленности. Сотрудница отдела организации деятельности УУП и ПДН УВД по СВАО продемонстрировала учащимся видеоролики по профилактике, направленной на пресечение экстремистской деятельности. Также ребят проинформировали об уголовной и административной ответственности. После беседы каждый желающий смог задать интересующие вопросы.В завершение встречи студентам пожелали быть осторожными, а они в свою очередь поблагодарили за продуктивную беседу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29