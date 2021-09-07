Столичные полицейские задержали участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ГСУ столичного Главка и коллегами из ФСБ России задержали предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.По предварительным данным, злоумышленники на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа совершали нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали денежные средства. Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег.Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги.По данным следствия, незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей.Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.Сотрудники правоохранительных органов провели более 10 обысков по местам проживания предполагаемых участников группы и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, банковские карты, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов криминальной деятельности злоумышленников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк