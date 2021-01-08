В гаражном комплексе на юго-востоке Москвы обнаружен склад с пиротехнической продукцией различных наименований...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного административного округа в ходе профилактического рейда пресечена незаконная реализация пиротехнических изделий.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в гаражном комплексе на юго-востоке Москвы обнаружен склад с пиротехнической продукцией различных наименований.Полицейскими установлено, что пиротехнику реализовывал 53-летний житель столицы. Мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и специального разрешения. Кроме того, необходимых сертификатов и декларации соответствия на товар у продавца также не оказалось.Оперативниками изъято более 3 тысяч единиц пиротехнических изделий общей стоимостью более 1,5 млн рублей.По данному факту сотрудниками ОМВД России по району Рязанский г. Москвы в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.1 КоАП РФ.УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве