В период до 30 дней после подписания акта обследования здания, отвечающее за здание лицо обязано разработать и согласовать паспорт безопасности торгового объекта, который может быть: торговым центром, комплексом, павильоном и т. п.

Согласно требованиям, установленными Правительством РФ от 19.10.2017 №1273, в которых указаны требования к защите от террористических атак объектов торговли, в период до 30 дней после подписания акта обследования здания, отвечающее за здание лицо обязано разработать и согласовать паспорт безопасности торгового объекта, который может быть: торговым центром, комплексом, павильоном и т. п.

Полученный паспорт будет представлять собой документ, действующий на постоянной основе. В нем специалисты отразят информацию о состоянии торгового центра в плане антитеррористической защиты. Также в нем будут указаны списком мероприятия, которые необходимо проводить для предупреждения террористических атак на объекте.

Получается, что паспорт безопасности торгового центра отразит готовность здания к возможным террористическим актам и содержит ряд рекомендаций, которые позволят их предотвратить.

Кем осуществляется разработка паспорта безопасности торгового центра? Рассмотрим ряд сведений, которые помогут при оформлении документов:



Составлять данный документ обязан владелец сооружения. Также, требования подразумевают, что документ должен составляться с учетом требований комиссии по категорированию;



В процессе исследования здания, специалисты по категорированию будут обязаны предоставлять информацию, необходимую для внесения в паспорт;



После того, как паспорт будет составлен, его необходимо утвердить в период до 30 дней, с руководителями территориальных отделений Росгвардии, ФСБ и МЧС. При этом, подавать документы должен сам владелец торгового центра;



Данную процедуру лучше сделать в виде сопроводительного письма, написанного в свободной форме. Но, как показывает практика, согласовать документ практически нереально в установленный срок.



Согласно требованиям ФЗ 59, паспорт торгового центра может находиться в госорганах до 30 суток. В результате, чтобы документу попасть в три инстанции, предстоит потратить до 90 суток, что может сделать его недействительным.

Следует указать, паспорт торгового объекта – документ с возможностью ограниченного распространения. Также, на него могут наложить гриф «секретно». С учетом данных факторов, правообладателю торгового центра следует внимательно выбирать специалистов, которым будет доверена разработка паспорта безопасности торгового центра.

Источник: https://rossafety.ru/vopros-otvet/pasport-bezopasnosti-torgovogo-obekta/