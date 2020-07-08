Разлад в семье привел 49-летнюю москвичку Нину Р. в больницу. Спасаясь от деспотичного супруга, который ради нее бросил пить и курить, женщина задумала побег через окно, но сорвалась с трубы. Ее ждет операция на позвоночнике и долгий разговор со следователями, которые уже заинтересовались происшествием.

Разлад в семье привел 49-летнюю москвичку Нину Р. в больницу. Спасаясь от деспотичного супруга, который ради нее бросил пить и курить, женщина задумала побег через окно, но сорвалась с трубы. Ее ждет операция на позвоночнике и долгий разговор со следователями, которые уже заинтересовались происшествием.Супруг, как рассказала РЕН ТВ пострадавшая, изменился сразу после свадьбы: до бракосочетания он буквально носил ее на руках и согласился забыть об алкоголе и сигаретах, лишь бы не огорчать суженную. Но в первый же месяц совместной жизни принялся третировать жену, припоминать ей ее прихоти и даже угрожать ножом. Нина не стала дожидаться развязки в виде побоев, собрала вещи и уехала.Благоверный нашел нужные слова и уговорил Нину вернуться, однако после первой же ссоры принялся за старое. По словам пострадавшей женщины, Сергей заставлял ее пить уксус, преследовал по квартире и не давал выйти на улицу.В ночь на 3 июля Нина попыталась бежать через окно, рассчитывая спуститься вниз со второго этажа по газовой трубе. Однако нога соскользнула, а жертва тирана попала в больницу с переломами позвоночника, пятки и рваными ранами на голове.Супруг представил произошедшее как случайность: с его слов следует, что они вместе убирались в квартире, он пошел выносить мусор, а когда вернулся, то застал Нину лежащей на асфальте.В обстоятельствах семейного конфликта сейчас разбираются правоохранители.