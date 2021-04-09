По предварительным данным, общая сумма ущерба может превышать 30 миллионов рублей.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере страхования.Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в одну из столичных страховых компаний поддельные документы о наступлении страховых случаев по фактам якобы произошедших дорожно-транспортных происшествий. В целях конспирации для перечисления страховых возмещений указывались расчетные счета подставных лиц, которых подозреваемые подыскивали заранее. Полученные денежные средства обналичивались и распределялись между фигурантами.Благодаря информации, предоставленной сотрудниками службы безопасности страховой компании, в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Волгоградской области полицейские при содействии Росгвардии задержали предполагаемого организатора и пять активных участников группы.Следственным управлением УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.5 УК РФ. Лидеру группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению ста аналогичных эпизодов мошеннических действий. По предварительным данным, общая сумма ущерба может превышать 30 миллионов рублей.Проведено двадцать обысков по местам фактического проживания подозреваемых и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты банковские карты, компьютерная техника, поддельные печати, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк