Мужчина сообщил, что в его автомобиле находится супруга с дочкой, которая чувствует себя плохо, и у нее сильно затруднено дыхание...

Инспекторы дорожно-патрульной службы 3 Отдельного Спецбатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве сопроводили до медицинского учреждения семью с ребенком, которому срочно требовалась помощь.В вечернее время в ходе несения службы на Ленинском проспекте к экипажу ДПС обратился взволнованный мужчина за помощью. Он сообщил, что в его автомобиле находится супруга с дочкой, которая чувствует себя плохо, и у нее сильно затруднено дыхание. Гражданин пояснил, что боится не успеть своевременно добраться до больницы по причине плотного трафика.Оценив обстановку инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Вячеслав Андерс и лейтенант полиции Дмитрий Галаев приняли решение сопроводить семью до медучреждения.Благодаря оперативным и грамотным действиям автоинспекторов, девочке была оказана своевременная помощь и сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Позднее, семейная пара вместе с дочкой навестили сотрудников ГИБДД и поблагодарили их за оказанную помощь. Полицейские вручили маленькой Алине полезные сувениры от Госавтоинспекции Москвы и пожелали ей крепкого здоровья.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81