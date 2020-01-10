Сборная России по теннису успешно завершила четвертьфинальное противостояние ATP Cup против команды Аргентины. В третьем матче парного разряда российский дуэт в лице Константина Кравчука и Теймураза Габашвили обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.

Сборная России по теннису успешно завершила четвертьфинальное противостояние ATP Cup против команды Аргентины. В третьем матче парного разряда российский дуэт в лице Константина Кравчука и Теймураза Габашвили обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.Россияне взяли верх над спортсменами из Латинской Америки по итогам двух сетов. Итоговый счет – 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Кравчука и Габашвили. Матч продлился 1 час 34 минуты.Ранее побед в одиночных матчах добились Даниил Медведев и Карен Хачанов. Они обыграли Диего Шварцмана и Гвидо Пелью соответственно. Таким образом, сборная России выиграла у Аргентины с общим счетом 3:0.Напомним, что в полуфинале соперником России станет либо Сербия, либо Канада.