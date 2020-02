Тяжелая артиллерия вооруженных сил Сирии обстреляла наблюдательный пункт турецкой армии в районе аэропорта Тафтаназ. Пять военнослужащих погибли, еще несколько человек получили ранения.

Тяжелая артиллерия вооруженных сил Сирии обстреляла наблюдательный пункт турецкой армии в районе аэропорта Тафтаназ. Пять военнослужащих погибли, еще несколько человек получили ранения, сообщает агентство "Интерфакс".Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем микроблоге Twitter, что национальная армия сокрушит любого, кто изберет свей целью турецкий флаг. Организаторов обстрела Алтун назвал военными преступниками.The Turkish Armed Forces, who tirelessly serve the cause of peace and stability around the world, will continue to crush anyone who dares to target our flag, to reassure our friends, and to strike fear into the hearts of our enemies.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 10, 2020Ряд СМИ пишут, что турецкая армия открыла ответный огонь. Президент Реджеп Эрдоган проводит срочное совещание с министром обороны Хулуси Акаром.Напомним, первое столкновение военных двух стран произошло 3 февраля в провинции Идлиб. Сирийцы обстреляли турецкое подразделение, которое попыталось сменить позиции и не предупредило об этом ни Москву, ни Дамаск. Тогда погибли пятеро военных и трое гражданских специалистов.Вооруженные силы Турции ответили авиаударами по сирийским военным объектам, жертвами которых стали 76 солдат.