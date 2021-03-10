52-летний водитель «Audi Q8» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Во Владимирской области произошло очередное происшествие на железной дороге. По предварительным данным регионального УМВД, 9 марта на автодороге «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума» в Гусь-Хрустальном районе легковой автомобиль столкнулся и тепловозом. 52-летний водитель «Audi Q8» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским тепловозом. В результате происшествия водитель «Audi» госпитализирован с различными травмами.Напомним, утром . Экстренную остановку «Стрижу» пришлось сделать 24 февраля в 12:03 на перегоне Денисово — Вязники. Машинист не успел вовремя затормозить, и .