По версии оперативников, злоумышленник знакомился с женщинами через популярную социальную сеть. Он рассказывал, что занимает высокий пост в органах власти и обладает большим административным ресурсом...

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Беговой города Москвы задержан подозреваемый в многочисленных эпизодах мошенничества под видом оказания услуг.По версии оперативников, злоумышленник знакомился с женщинами через популярную социальную сеть. Он рассказывал, что занимает высокий пост в органах власти и обладает большим административным ресурсом в Правительстве города Москвы. В подтверждение своих слов мужчина присылал потерпевшим поддельные фотографии с известными артистами и политиками, обработанные в фоторедакторе.Войдя в доверие, подозреваемый обещал своим новым знакомым оказать содействие в решении различных вопросов. Они касались покупки квартиры по льготной стоимости, аренды офисных помещений, прекращении застройки на территории отдельных районов столицы. Некоторым он и вовсе предлагал увеличить количество подписчиков в профилях соцсетей и приобрести мобильные устройства по сниженным ценам. От каждой из женщин злоумышленник получил от 16 до 700 тысяч рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнил. По предварительным данным, общий материальный ущерб превысил один миллион рублей.Полицейскими установлено, что задержанный ранее был неоднократно судим. Постоянного места жительства в Москве он не имел и проживал в отеле. Реальной возможностью выполнить свои обещания злоумышленник не обладал.Следственным отделом ОМВД России по району Беговой города Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк