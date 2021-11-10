Рабочая группа единогласно проголосовала за территорию облбольницы. Решение ляжет на стол врио губернатора. Ожидается, что в пятницу его утвердят.

Ковид-госпиталь построят на базе Областной клинической больницы. Владимирские власти определились с местом расположения ковидария.Напомним, что выбор стоял между . Две другие – в Энергетике и Камешковском районе оказались менее привлекательными.Все три участка 10 ноября посетили депутаты, чиновники и общественники.«Вариант с ОКБ подразумевает размещение четырёхэтажной инфекционной больницы. Она будет более компактной и долговечной», - пояснил замгубернатора, курирующий строительные вопросы, Герман Елянюшкин.Для возведения учреждения придётся срубить растущие на участке сосны. Взамен власти пообещали весной высадить новые деревья.Рабочая группа единогласно проголосовала за ОКБ. Решение ляжет на стол врио губернатора. Ожидается, что в пятницу его утвердят.