Киржачский районный суд признал 52-летнего автолюбителя из Москвы виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Киржачский районный суд признал 52-летнего автолюбителя из Москвы виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла в марте 2023 года. Осуждённый ехал на своём «Мерседесе» по дороге в направлении деревни Аленино. Водитель решил обогнать идущую впереди машину, вырулил на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус». От полученных в результате ДТП травм двое пассажиров «Форда» умерли на месте.Суд приговорил москвича к принудительным работам на 3 года и 6 месяцев и на 2 года лишил водительских прав.