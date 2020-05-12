Американка пришла на вечеринку в честь дня рождения друга и заразила гостей коронавирусом. Женщина явилась на праздник без маски, начала кашлять и шутить, что больна COVID-19. О том, что она действительно инфицирована, любительница странных шуток узнала только потом.

Американка пришла на вечеринку в честь дня рождения друга и заразила гостей коронавирусом. Женщина явилась на праздник без маски, начала кашлять и шутить, что больна COVID-19. О том, что она действительно инфицирована, любительница странных шуток узнала только потом, когда сдала анализы.Об инциденте сообщили на сайте администрации города Пасадена (штат Калифорния). Там сообщили, что посетители вечеринки тоже не носили средств защиты и не соблюдали безопасную дистанцию, поэтому оказались в опасности. По информации CNN, женщина заразила пятерых гостей, еще у шести подозревают наличие коронавируса. Их поместили на карантин.Представитель городской администрации Лиза Дердерейн отметила: если бы жительница города не повела себя так эгоистично, заражения можно было бы избежать.В марте этого года власти Калифорнии обязали всех жителей оставаться дома из-за эпидемии COVID-19. По последним данным, в штате инфицированы более 66,5 тысячи человек, умерли от коронавируса почти 2,7 тысячи.Всего в мире насчитывается 4,1 миллиона заразившихся. За весь период пандемии зафиксированы 282,7 тысячи смертельных случаев.