Ученики сдали экзамены в Гусь-Хрустальном и в Кольчугинском районе.

В 2024 году во Владимирской области были выпускники, которые достигли максимального результата на экзамене ЕГЭ, получив по 100 баллов. Известно, что они сдали русский язык и профильную математику. Имена первых ста стобалльников были объявлены в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах.Экзамены по русскому языку прошли 28 мая, а по математике всех уровней — 31 мая. В Кольчугинском районе два выпускника, Константин Федун и Матвей Белов, достигли максимального результата по одному из предметов. Первый стобалльник успешно сдал русский язык, а второй — профильную математику.Также в Гусь-Хрустальном два ученика, Артем Савинов и Иван Чудаев, получили по 100 баллов. Оба парня являются выпускниками школы №2. Артем достиг максимального результата на экзамене по математике, в то время как Иван — по русскому языку.