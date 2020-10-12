Местная жительница незаконно осуществила фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в своей квартире, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявили факт фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.В ходе отработки полученной информации сотрудники полиции установили, что 18-летняя местная жительница за денежное вознаграждение незаконно осуществила фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан в своей квартире, расположенной в поселке Новофедоровское, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57