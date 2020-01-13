Житель Краснодарского края признался в убийстве после сильной попойки. При этом медицинская экспертиза показала, что предполагаемая жертва умерла от сердечного приступа.

Житель Краснодарского края признался в убийстве после сильной попойки — по его словам, он задушил малознакомую женщину, а после того, как проспался, выкинул тело в канаву и уехал на такси.Инцидент произошел в новогодние праздники в поселке Рисовое под Славянском-на-Кубани. Тело быстро нашли, и полицейские задержали подозреваемого, которым оказался местный житель Михаил.На допросе протрезвевший мужчина во всем сознался, однако медицинская экспертиза, по сообщению агентства Regnum, опровергла его слова. Выяснилось, что женщина умерла от сердечного приступа.Михаила отпустили, однако местные жители не верят в его невиновность: в воскресенье в центре поселка собрались около сотни человек, требующих задержать подозреваемого до окончания следствия.Очевидцы, на слова которых ссылается издание "Блокнот Краснодар", утверждают, что Лена (погибшая женщина) была найдена без нижнего белья в ссадинах, синяках и кроводподтеках. По неподтвержденным данным, Михаил уже сидел в тюрьме за убийство.