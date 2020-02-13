Жительница Нерехты Костромской области Арина Левкова получила розу из рук директора Артека. Одиннадцатилетняя девочка прославилась спасением своей семьи и жителей многоэтажного дома при утечке газа. По давней артековской традиции, каждая девочка в конце смены получает розу. Арине цветок вручил директор лагеря. Константин Федоренко галантно припав на колено.

Жительница Нерехты Костромской области Арина Левкова получила розу из рук директора "Артека". Одиннадцатилетняя девочка прославилась спасением своей семьи и жителей многоэтажного дома при утечке газа. По давней артековской традиции, каждая девочка в конце смены получает розу. Арине цветок вручил директор лагеря. Константин Федоренко галантно припав на колено.Напомним, Арина Левкова спасла своих родителей и соседей по дому. ЧП случилось 2 января 2019 года. В одном из многоквартирных домов Нерехты произошла утечка угарного газа. Арина проснулась в 5 часов от сильной жажды и увидела лежащими без сознания своих родителей. Она не растерялась и позвонила в экстренные службы, где ей, однако, не поверили. Тогда пришлось действовать самостоятельно - она открыла все окна и входную дверь, хотя уже было очень плохо. Благодаря самоотверженной нерехтской школьнице были спасены жизни её родителей и соседей по дому.Как сообщают "Вести Кострома", за героический поступок участница регионального отделения "Школы безопасности" получила медаль "За содружество во имя спасения".