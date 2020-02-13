Согласно исследованию Индианского университета, роботы-аналитики, по всей видимости, дают более выгодные рекомендации по акциям, чем аналитики-люди

Автоматизация давно затронула сектор финансовых услуг. Алгоритмы используются в качестве замены (но пока частичной) трейдерам и финансовым консультантам. Искусственный интеллект может анализировать данные из баз, подшивок и внутренней документации и потом составлять биржевые отчеты для банков. Программное обеспечение может быстро и дешево генерировать информационные сводки, что позволяет компаниям публиковать больше отчетов и маркетинговых материалов.В долгосрочной перспективе, согласно исследованию Индианского университета, роботы-аналитики, по всей видимости, дают более выгодные рекомендации по акциям, чем аналитики-люди.Исследователи изучили 76 568 отчетов, выпущенных семью компаниями, использующих роботов-аналитиков в период с 2003 по 2018 год, и опубликовали свои предварительные результаты.Они установили, что портфели акций, собранные на основе рекомендаций от робо-аналитиков, доходнее тех, что составлены аналитиками-людьми. Это позволяет предположить, что рекомендации робо-аналитиков по покупке акций являются более выгодными.Более того, исследователи обнаружили, что робо-аналитики в совокупности обеспечивают более сбалансированное распределение рекомендаций по покупке, удержанию и продаже, чем люди-аналитики, и в меньшей степени полагаются на периодические отчеты о прибылях компаний при проведении своего анализа.Роботов-аналитиков также следует отличать от их близких "родственников" — роботов-консультантов.Несмотря на схожесть между ними, робо-аналитики, как правило, более глубоко погружаются в исследование документов и баз Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для анализа финансов компаний, в то время как роботы-консультанты, как правило, выполняют более грубые задачи, такие как определение стратегий распределения активов на основе анкетирования.Однако финансовые аналитики, обеспокоенные потерей работы, пока не должны бить тревогу.С одной стороны, роботы, похоже, не превосходят человеческих аналитиков, когда речь заходит о другой стороне работы: рекомендациям по продаже акций. Исследование не выявило "никаких доказательств", указывающих на то, что рекомендации роботов-аналитиков по продаже становятся более выгодными, чем рекомендации от аналитиков-людей.Более актуальным является вопрос о том, насколько серьезно инвесторы относятся к рекомендациям от роботов. Более того, есть вероятность, что роботы-консультанты могут стать доминирующей силой на Уолл-стрит.К примеру, казалось бы, традиционно консервативный Goldman Sachs разработал рыночного робота-консультанта. Автоматизированная платформа может быть частично основана на алгоритмах, которые Goldman приобрел вместе с компанией по управлению финансами United Capital за $750 млн. в мае прошлого года. Goldman Sachs также рассматривает возможность запуска своих робототехнических разработок для финансовых консультантов на платформе United Capital.