Дело историка Олега Соколова наконец-то рассмотрят по существу. Заседание началось сегодня в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Как уже сообщалось, назначенное еще на 9 апреля слушание было перенесено в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Дело историка Олега Соколова наконец-то рассмотрят по существу. Заседание состоится сегодня в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.Как уже сообщалось, назначенное еще на 9 апреля слушание было перенесено в связи с распространением коронавирусной инфекции. После предъявления окончательного обвинения подозреваемого перевели из московской "Бутырки" в "Кресты".ГТРК "Санкт-Петербург" напоминает, историк обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Как выяснило следствие, будучи еще доцентом СПбГУ Соколов застрелил девушку в ночь на 8 ноября 2019 года. Расчлененное тело он попытался утопить в Мойке. В столице была проведена психиатрическая экспертиза, признавшая мужчину вменяемым.