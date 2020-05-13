Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.

Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.Как пояснили в пресс-службе УФСБ России по региону, 26-летний мужчина был задержан за публичные призывы в Интернете к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма, предает ТАСС. Иностранец прибыл в Хабаровск осенью минувшего года в качестве трудового мигранта. Будучи приверженцем идей радикального ислама, он стал призывать в своем окружении к совершению террористических актов. Кроме того, зимой этого года он распространил призывы к финансированию деятельности террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Также в своих публикациях он оправдывал вооруженную борьбу с "врагами ислама".Следователями ФСБ России по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").