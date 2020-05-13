Промышленное производство в еврозоне в марте продемонстрировало максимальный спад в месячном выражении за всю историю наблюдений, поскольку меры по борьбе с коронавирусом подорвали деловую активность.

Промышленное производство в еврозоне в марте продемонстрировало максимальный спад в месячном выражении за всю историю наблюдений, поскольку меры по борьбе с коронавирусом подорвали деловую активность.Объем промпроизводства в 19 странах еврозоны в марте сократился на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Это максимальное снижение с начала наблюдений в 1991 году. В феврале промпроизводство сократилось на 0,1%.В годовом выражении промпроизводство упало в марте на 12,9% после снижения на 2,2% месяцем ранее.Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали падение промпроизводства в марте на 12,1% в месячном исчислении и на 12,4% в годовом.Объем промпроизводства в 27 странах ЕС в марте сократился на 10,4% в месячном выражении и на 11,8% в годовом.Промпроизводство в Германии, крупнейшей экономике еврозоны, в марте упало на 11,2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в феврале. Падение на 14,2% в годовом выражении последовало за февральским снижением на 2,8%.Во Франции в марте наблюдалось падение промпроизводства на 16,4% в месячном выражении и на 16,8% — в годовом. В Италии зафиксировано падение первого показателя на 28,4%, второго — на 29,3%.Промышленное производство — один из основных компонентов ВВП еврозоны наряду с услугами.Согласно предварительным данным Eurostat ВВП еврозоны в январе-марте сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое резкое квартальное снижение с начала сбора данных в 1995 году.