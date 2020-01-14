В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина в одном из комиссионных магазинов предлагает к продаже предмет, схожий с наградой СССР...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды.В полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина в одном из комиссионных магазинов на улице Арбат предлагает к продаже предмет, схожий с наградой СССР.При попытке сбыта награды сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 45-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. У злоумышленника в присутствии понятых изъята награда: «Орден Отечественной войны I степени». Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является подлинной государственной наградой СССР.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Также установлено, что задержанный мужчина находился в федеральном розыске в связи уклонением от уплаты элементов на содержание детей. Инициатор розыска уведомлен.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60