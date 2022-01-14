Отец 18-летнего москвича нанес оппонентам удары рукояткой пистолета в область рук и головы, а затем произвел несколько выстрелов...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве и Отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что около одного из ночных заведений на улице Академика Королёва произошел конфликт между двумя мужчинами и 18-летним москвичом. После звонка молодого человека на помощь приехал его отец.Выйдя из автомобиля, он вместе с сыном направился в сторону обидчиков. Между ними завязалась драка, в ходе которой отец нанес оппонентам удары рукояткой пистолета в область рук и головы, а затем произвел несколько выстрелов. После этого они уехали на машине.По вызову на место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Один из потерпевших с травмами был доставлен в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого по месту проживания в квартире на Большой Марфинской улице. Им оказался 47-летний житель столицы. Его сын проходит по делу свидетелем.В ходе проведенного обыска в квартире был обнаружен травматический пистолет, предположительно из которого, были совершены выстрелы, а также несколько карабинов и охотничьих ружей, патроны. На все оружие у него имелось разрешение.Кроме того, полицейские изъяли два контейнера с электрическим подогревом и освещением, внутри которых находились растения. Со слов задержанного, растения являются коноплей и выращиваются для собственного употребления без цели сбыта. Изъятые оружие и растения направлены на экспертизу и исследование в ЭКЦ УВД СВАО г. Москвы.Следствием Отдела МВД России по Останкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». По результатам исследования изъятых растений будет принято процессуальное решение. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29