Московская автодорожная инспекция (МАДИ) сообщила, что столичные водители смогут обжаловать штраф за езду на машине без пропуска онлайн. И для этого специально подготовили несколько форм заявлений.

Московская автодорожная инспекция (МАДИ) сообщила, что столичные водители смогут обжаловать штраф за езду на машине без пропуска онлайн. И для этого специально подготовили несколько форм заявлений.Обжаловать штрафы можно на сайтах mos.ru и Автокод, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской автодорожной инспекции. Для этого в МАДИ проанализировали основные причины несогласия водителей с вынесенными штрафами за езду без цифрового пропуска и подготовила семь форм заявлений."Для подачи обращения через портал mos.ru необходимо выбрать один этих образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения. Чтобы подать жалобу на портале Автокод, нужно зайти в раздел "обращения", выбрать подпункт "обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - отметили в ведомстве.В МАДИ подчеркнули, что каждая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно.В Москве время действия пропускной системы продлен по 31 мая. Для получения цифрового пропуска возобновлен прием заявков по СМС на номер 7377, а также можно по-прежнему оформить или проверить пропуск на портале nedoma.mos.ru.