На торжественной церемонии ребятам рассказали об истории появления паспорта, а также об обязанностях, которые возникают в связи с его получением.

Во Владимире состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям областного центра. В зале городской Администрации собрались 14-летние школьники, добившиеся высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру, вручив ребятам первый главный документ, обратились с напутственными словами, пожелав бережно относиться к паспорту и всегда помнить об обязанностях, которые возникают в связи с его получением.К юным гражданам обратились представители Администрации и гости. Ребятам рассказали о главных государственных символах страны, истории возникновения паспорта.В завершении мероприятия полицейские и гости поздравили юных граждан с Днем России и призвали ребят с гордостью носить звание гражданина страны.