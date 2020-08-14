В регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с присутствием людей

С 14 августа во Владимирской области разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий всех уровней, но без зрителей. При этом все участники должны соблюдать правила личной гигиены (мыть руки, использовать антисептики, медицинские маски, перчатки) и социальную дистанцию, а организаторы – обеспечить дезинфекцию помещений, выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний.Напомним, что в регионе сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с присутствием людей, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных местах массового посещения граждан. Исключение сделано для культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе.Сохраняются также уже ставшие привычными неукоснительное соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, дезинфекция, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, использование масок в транспорте и общественных местах.