Досрочные выборы губернатора Владимирской области признаны состоявшимися. Сегодня на заседании...

Досрочные выборы губернатора Владимирской области признаны состоявшимися. Сегодня на заседании областной избирательной комиссии был подписан протокол с результатами.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:– Традиционно мне этот вопрос задают: - "А как прошла кампания?". Главное ее достоинство - то, что она прошла в строгом соответствии с действующим законодательством. Она прошла в очень спокойной, не знаю, насколько уместно употреблять, дружелюбной обстановке. С учетом того, что выборы - это все-таки некий конфликт интересов.На должность губернатора избран Александр Авдеев - кандидат от партии "Единая Россия", он одержал победу с колоссальным отрывом. За него отдали свои голоса 265 тысяч 125 избирателей. Это почти 84% от общего числа проголосовавших. На втором месте представитель КПРФ Антон Сидорко- шесть с половиной процентов. Все остальные кандидаты набрали меньше пяти процентов голосов. Явка избирателей составила двадцать девять и пять сотых процента.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:– У нас нет всеобщей избирательной обязанности. Хотя в ряде стран, которые принято называть если не светочами, то образцами демократии, в том числе и в Европе, всеобщая избирательная обязанность. Правильно или не правильно это - не берусь судить. Я считаю, что вот те 30% избирателей, которые пришли на избирательные участки - это небезразличные люди.Официально в должность Александр Авдеев вступит в пятницу, шестнадцатого сентября. Церемония инаугурации пройдет во Владимире, в областной филармонии.