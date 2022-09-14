На 335 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Гороховце неустановленное транспортное средство...

На 335 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Гороховце неустановленное транспортное средство совершило наезд на П-образную опору у пешеходного перехода.Там размещались светофоры и другое оборудование, необходимое для организации движения по участку. В результате столкновения конструкция упала на проезжую часть. Движение было временно приостановлено в оба направления. Транспортные потоки запускались в объезд.Дорожные службы незамедлительно выехали на место для устранения последствий происшествия. Упавшую конструкцию убрали с проезжей части, оборудование демонтировано. Движение восстановлено, сообщает пресс-служба ФКУ "Росавтодор".Решается вопрос об установке временного светофора, пока что пешеходный переход работает в нерегулируемом режиме.Просим всех участников движения быть предельно внимательными при проезде данного участка. Снижайте скорость перед пешеходным переходом.Виновника происшествия устанавливают органы правопорядка.Фото пресс-служба ФКУ "Росавтодор".