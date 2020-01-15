В Таиланде, во время отдыха на Пхукете, упал с 4 этажа отеля и впал в кому 23-летний турист из России Даниил Соловьев. В гостиничном номере он был один. Во время осмотра комнаты полиция нашла сушеные листья какого-то растения, которые переданы на экспертизу, а также пивная бутылка.

В Таиланде, во время отдыха на Пхукете, упал с 4 этажа отеля и впал в кому 23-летний турист из России Даниил Соловьев.Его экстренно госпитализировали, сейчас он находится в палате интенсивной терапии одной из больниц Патонга, а полиция занимается расследованием происшествия.Полицейский, который занимается этим делом, сообщил, что, судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, мужчина был в гостиничном номере один.Во время осмотра комнаты были найдены сушеные листья какого-то растения, которые переданы на экспертизу, а также пивная бутылка.Полиция надеется на то, что россиянин придет в себя и сможет рассказать, что послужило причиной его падения с балкона номера, сообщает The Phuket News.