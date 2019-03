Дональд Трамп не собирается отменять режим ЧП на границе с Мексикой.

Дональд Трамп не собирается отменять режим ЧП на границе с Мексикой. В своем Twitter американский лидер отметил, что хочет наложить вето на соответствующую резолюцию конгресса, принятую "с подачи демократов".I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019Трамп отмечает, что открытие границы повысит уровень преступности и объем наркотрафика в США. "Спасибо всем верным республиканцам, которые проголосовали за поддержку безопасности на границе и за столь необходимую нам стену", — написал президент США.Ранее сенат конгресса США проголосовал за резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой, введенного президентом Дональдом Трампом 15 февраля. Однако для преодоления президентского вето резолюция не набрала необходимого количества голосов: за нее проголосовали 59 сенаторов, против – 41.Трамп ввел режим ЧП, чтобы получить 8 миллиардов долларов на строительство пограничной стены.