Дональд Трамп не собирается отменять режим ЧП на границе с Мексикой.
Дональд Трамп не собирается отменять режим ЧП на границе с Мексикой. В своем Twitter американский лидер отметил, что хочет наложить вето на соответствующую резолюцию конгресса, принятую "с подачи демократов".
I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019
Трамп отмечает, что открытие границы повысит уровень преступности и объем наркотрафика в США. "Спасибо всем верным республиканцам, которые проголосовали за поддержку безопасности на границе и за столь необходимую нам стену", — написал президент США.
Ранее сенат конгресса США проголосовал за резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой, введенного президентом Дональдом Трампом 15 февраля. Однако для преодоления президентского вето резолюция не набрала необходимого количества голосов: за нее проголосовали 59 сенаторов, против – 41.
Трамп ввел режим ЧП, чтобы получить 8 миллиардов долларов на строительство пограничной стены.