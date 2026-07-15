В следующем году дикие пляжи заменят безопасными зонами отдыха.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев распорядился принять экстренные меры по предотвращению трагедий на воде. Ситуация остается крайне тревожной: с начала года на водоемах погибли 19 человек, включая 5 детей. Главными причинами гибели людей специалисты называют купание на необорудованных берегах, употребление алкоголя и отсутствие родительского контроля.Для исправления ситуации к следующему лету в каждом муниципалитете откроют как минимум одну официальную зону отдыха, соответствующую жестким стандартам безопасности, со спасательными постами и очищенным дном.Кроме того, власти увеличат бюджетное финансирование детских секций по обучению плаванию. Контроль за опасными дикими пляжами будет усилен: нарушителей правил начнут активно штрафовать в ходе регулярных совместных рейдов полиции и МЧС.