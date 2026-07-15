Жителей Владимира приглашают на ежемесячный День приюта, который пройдет 19 июля в доброцентре «Дорога добра». Это уникальная возможность познакомиться с бездомными животными и узнать, как

Жителей Владимира приглашают на ежемесячный День приюта, который пройдет 19 июля в доброцентре «Дорога добра». Это уникальная возможность познакомиться с бездомными животными и узнать, как им помочь обрести любящий дом. С 12:00 до 17:00 по адресу: Владимир, Чайковского, 44б, благотворительный фонд «Дорога добра» откроет свои двери для всех желающих. Эти ежемесячные встречи стали доброй традицией,