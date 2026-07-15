В городе Киржач местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений подростку, и его дело уже направлено в суд. Инцидент произошел из-за ссоры по поводу уборки снега, в результате

В городе Киржач местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений подростку, и его дело уже направлено в суд. Инцидент произошел из-за ссоры по поводу уборки снега, в результате чего несовершеннолетний получил серьезные травмы. Об этом сообщили в СК региона. По данным следствия, вечером 13 февраля 2026 года 15-летний подросток расчищал снег у своего частного дома