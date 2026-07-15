В регионе завершен ремонт первых ключевых трасс

В регионе дорожные службы начали сдавать первые объекты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты полностью привели в порядок дорожные участки общей протяженностью 16 километров.Ремонт завершился на направлениях Покров – Киржач, Собинка – Ставрово, Юрьев-Польский – Кольчугино, Красная Горбатка – Ильинское, на подъезде к станции Гороховец, а также на дорогах в Судогодском районе.По данным областного Минтранса, еще на 15 объектах рабочие уже уложили асфальт и приступили к укреплению обочин. На остальных 15 дорожных участках ремонтные работы находятся в активной фазе — от удаления старого покрытия до укладки финишного слоя.