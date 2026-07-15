Во Владимире создали команду по следж-хоккею.

На базе муниципального ледового комплекса во Владимире состоялось дебютное тренировочное занятие по следж-хоккею. Этот зимний командный вид спорта разработан специально для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Игроки передвигаются по площадке и ведут борьбу за шайбу, сидя на особых санях с полозьями.Инициативу по формированию новой команды совместно поддержали министерство спорта Владимирской области, городское профильное управление, руководство спортивного комплекса, а также Ассоциация ветеранов боевых действий и государственный фонд «Защитники Отечества».Главная задача этого партнерства — оказание всесторонней помощи в социальной адаптации и реабилитации участников специальной военной операции из нашего региона. Систематические тренировки на льду помогут ветеранам укрепить здоровье, найти единомышленников и вернуться к активной жизни.