Во владимирском филиале «Т Плюс» сообщают о проведении ремонтных работ на трубопроводе в районе дома № 57 на 1-й Пионерской улице. На время ремонта – с 11:30 15 июля до 20:00 16 июля – остановлена

Во владимирском филиале «Т Плюс» сообщают о проведении ремонтных работ на трубопроводе в районе дома № 57 на 1-й Пионерской улице. На время ремонта – с 11:30 15 июля до 20:00 16 июля – остановлена подача горячей воды в 145 домах. В компании «Т Плюс» просят граждан быть предельно внимательными вблизи места ремонтных работ, не