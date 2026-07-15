Специалисты МЧС обучили представителей бизнеса алгоритмам действий в случае ракетной опасности или налета БПЛА.

В областном центре сотрудники МЧС России по Владимирской области и власти провели масштабный инструктаж для сотрудников торговых точек и магазинов. Темой встречи стала отработка алгоритмов поведения персонала и посетителей при ракетной опасности или атаках беспилотников. Защита граждан остается приоритетной задачей, поэтому подобные сессии проводятся регулярно не только для бизнеса, но и для коллективов школ, детских садов, гостиниц и транспортных компаний.Особое внимание эксперты уделили мерам по укреплению безопасности зданий. Владельцам залов рекомендовали оклеить витрины защитной пленкой, способной удержать осколки стекла при взрыве. Также необходимо выделить подсобные помещения под временные укрытия, установив там таблички «Безопасная зона». На входных группах должны появиться понятные памятки с порядком действий и указатели, помогающие людям быстро найти путь к убежищу.Важным требованием стала подготовка кадров: работники должны уметь организовать укрытие людей и владеть навыками первой помощи. На видных местах в залах следует разместить тактические аптечки, снабдив их яркими вывесками. Обучение мерам гражданской обороны будет продолжено во всех районах области. Специалисты призывают жителей ответственно относиться к правилам безопасности и беречь себя.