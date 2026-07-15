Регион сохраняет высокие темпы жилищного строительства

За первое полугодие в регионе сдали 601,8 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 20 процентов превышает прошлогодний уровень. Сейчас в области строят 69 многоэтажек общей площадью 429 тысяч «квадратов». Ввод многоквартирных домов вырос вдвое по сравнению с прошлым сезоном, достигнув 133,8 тысячи квадратных метров.Еще 468 тысяч квадратных метров построили сами жители за счет личных и кредитных средств. Это на 6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.Профильный министр Александр Муромский подчеркнул необходимость сохранения набранных темпов в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по поручению Президента РФ.