Бронепробег «Дорога Мужества», посвященный подвигу тружеников тыла и современным защитникам страны, совершил остановку во Владимире. 5 июля на площади Победы прошло торжественное

Бронепробег «Дорога Мужества», посвященный подвигу тружеников тыла и современным защитникам страны, совершил остановку во Владимире. 5 июля на площади Победы прошло торжественное мероприятие, где жители могли увидеть уникальную военную технику. Об этом поделились в облправительстве. В составе колонны прошли как раритетные образцы военной техники, вроде гвардейского реактивного миномета БМ-8 «Катюша» и бронетранспортера БТР-40, так и