Горожан просят быть внимательными и не заходить за ограждения в зоне раскопок.

Энергетики компании «Т Плюс» приступили к подготовительным земляным работам для восстановления целостности трубопровода в областном центре. Ремонтные мероприятия организованы в районе дома №57 по 1-й Пионерской улице.На период ведения технических работ, которые планируют завершить примерно к 20:00, временно прекращено горячее водоснабжение зданий на 15 улицах города.Представители коммунальной службы призывают горожан соблюдать предельную осторожность рядом с местом раскопок. Категорически запрещено заходить за выставленные сигнальные ограждения или заезжать на территорию проведения ремонта на личном транспорте.