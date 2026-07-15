Главная задача — бесперебойная работа систем жизнеобеспечения. Первые результаты уже есть.

14 июля губернатор Александр Авдеев провел оперативное совещание правительства, посвященное ситуации с обеспечением региона горючим. Нехватка топлива носит общефедеральный характер, поэтому область работает в тесной связке с Минэнерго РФ и штабом под руководством вице-премьера Александра Новака. Главная задача — бесперебойная работа систем жизнеобеспечения. Первые результаты уже есть. Подробнее о ситуации с топливом в регионе в материале vlad.aif.ru.Спецчасы для коммунальных службКлючевая договоренность достигнута с компанией «Лукойл» — она взяла на себя приоритетное обеспечение топливом общественного транспорта, организаций ЖКХ, перевозчиков мусора и экстренных служб. В шести муниципалитетах — Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном, Вязниках, Гороховце и Киржаче — выделены специальные АЗС, где коммунальная техника заправляется в утренние часы: с 07:00 до 10:00. Объем требуемого топлива уже доведен до поставщика.Параллельно губернатор поручил проработать вопрос об увеличении парка газомоторной техники в пассажирском транспорте и ЖКХ, а также поставить на мониторинг торговые организации, снабжающие население продуктами.Уборочная — под защитойОтдельная тема — аграрии. Владимирская область включена Министерством сельского хозяйства РФ в число приоритетных регионов по выделению лимитов топлива для уборочной кампании. Хозяйства уже располагают запасом дизеля на хранении, а региональный оператор ведет прямые закупки на нефтеперерабатывающих заводах Татарстана и Башкортостана. Для малых фермерских хозяйств создана информационная группа в мессенджере MAX «Топливо», где ежедневно обновляются данные о наличии горючего.Цены и очереди: что в моментеБлагодаря совместной работе с Федеральной антимонопольной службой рост цен на сетевых АЗС удалось сдержать в рамках рекомендованных лимитов. По данным мониторинга, на заправках «Лукойл» и «Татнефть» во Владимире стоимость АИ-92 держится на уровне 64–65 рублей за литр, АИ-95 — около 70 рублей, дизельное топливо — порядка 78 рублей. : среднее время ожидания составляет от 20 до 40 минут.При этом в ряде муниципалитетов сохраняется неравномерность поставок. По сообщениям местных пабликов, водители отмечают, что на некоторых АЗС отсутствуют отдельные марки бензина, а лимиты отпуска варьируются от 20 до 40 литров в одни руки. Для информирования населения работают сервисы «Яндекс», «2ГИС» и Т-Банка, где отражаются актуальные данные о наличии топлива.Опыт соседейВ соседней Нижегородской области ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от госномера, лимит в 40 литров, а также пилотный проект с QR-кодами. Поставки на АЗС региона выросли на 29% относительно конца прошлой недели. В Ярославской области, по словам губернатора Михаила Евраева, дополнительную нагрузку создают транзитный поток и туристы — жители соседних регионов едут заправляться именно туда.Александр Авдеев призвал жителей к сдержанному потреблению топлива: госслужащим уже дана установка сократить командировки на служебном транспорте.«Чем ответственнее мы будем подходить к делу, тем быстрее преодолеем временный дефицит», — подчеркнул глава региона.Работа оперативного штаба продолжается в круглосуточном режиме.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .