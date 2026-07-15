Аферисты пытались выманить у 67-летней пенсионерки все сбережения.

В Александрове сотрудники уголовного розыска поймали с поличным курьера, помогавшую дистанционным аферистам обманывать пожилых граждан.Ранее мошенники связались с 67-летней пенсионеркой под видом силовиков. Они заявили, что личные данные женщины похищены, и от ее имени готовится перевод денег на незаконные цели. Запугав жертву уголовным преследованием, лжесотрудники потребовали выдать наличные для проверки. Поверив звонившим, пенсионерка сняла сбережения и отдала первую часть средств незнакомке у своего дома.Когда преступники потребовали принести оставшиеся деньги, женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. Следующая передача наличных проходила уже под полным контролем оперативников, которые задержали курьера.