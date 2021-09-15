Введенный в заблуждение злоумышленником пенсионер снял со счета 900 тысяч рублей и передал их курьеру...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 36-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере в отношении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 75-летнему жителю района позвонил неизвестный, который предложил оформить потребительский кредит. Пенсионер отказался. Затем ему стали звонить якобы сотрудники банка, которые сообщили, что на его имя кто-то пытается получить кредит, а чтобы пресечь их деятельность, мужчине необходимо снять денежные средства со счета, передать их курьеру, чтобы тот положил их на безопасный счет, за что пенсионеру будет начислена компенсация.Сняв 900 тысяч рублей, мужчина на Брянской улице передал их водителю такси, который осуществлял курьерскую доставку. Однако звонки пожилому человеку продолжились, уже с предложением заплатить комиссию, чтобы получить компенсацию. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний ранее судимый приезжий мужчина.По данному факту следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников задержанного, а также выявление дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93