Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.

Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля."Найдена. Погибла", — рассказали ЕТВ в поисковом отряде "Прорыв". Эту информацию подтвердили и в пресс-службе регионального управления МВД. О причинах гибели пока что ничего не сообщается.Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице. Спустя сутки кроссовер нашли у перекупщиков в Челябинске, при осмотре в салоне были обнаружены замытые следы крови. Новый владелец — машину он купил за полмиллиона рублей — рассказал, что машину ему пригнали цыгане, но среди них была девушка, по описанию очень похожая на Ксению.Волонтеры четыре дня прочесывали окрестные леса, меж тем региональное управление СКР еще 12 октября завел дело по статье "Убийство". У Ксении осталась девятилетняя дочь."Она как под гипнозом действовала, все бросила, с работы отпросилась. Вот как будто ее загипнотизировали этим звонком. Настойчиво девушка звонила два раза за неделю, Ксюша отказывалась. Видно, позвонила еще раз. Поехала вечером, уже был конец рабочего дня практически. И одна. Ни за что бы она одна не поехала! Тем более продавать машину. Она всегда с кем-то ездила", — рассказала ранее мама Ксении.По данным сайта E1.ru, работающие в Челябинске оперативники определили круг подозреваемых в убийстве девушки. Это некая группа из трех человек, отметившаяся аналогичными преступлениями в других регионах России.