Всего на территории региона зарегистрировано 8185 случаев заболевания.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на утро 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор.А именно - 16 диагнозов в Муромском районе, 15 в Гусь-Хрустальном, 14 во Владимире, 6 в Ковровском, 5 в Александровском, 5 в Селивановском, 4 в Меленковском, 4 в Вязниковском, 3 в Собинском, 3 в Камешковском, 2 в Юрьев-Польском, 1 в Петушинском.Всего на территории региона зарегистрировано 8185 случаев заболевания.