Всего на территории региона зарегистрировано 8185 случаев заболевания.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на утро 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Роспотребнадзор.
А именно - 16 диагнозов в Муромском районе, 15 в Гусь-Хрустальном, 14 во Владимире, 6 в Ковровском, 5 в Александровском, 5 в Селивановском, 4 в Меленковском, 4 в Вязниковском, 3 в Собинском, 3 в Камешковском, 2 в Юрьев-Польском, 1 в Петушинском.
Всего на территории региона зарегистрировано 8185 случаев заболевания.