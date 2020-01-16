Полиция займётся выяснением обстоятельств происшествия

Днём 15 января в Александрове загорелась квартира жилого многоэтажного дома на улице Терешковой. На месте пожара спасатели нашли тело мужчины, сообщает МЧС России по Владимирской области.Огонь удалось потушить усилиями 9 человек. К счастью, пламя не успело перейти на соседние квартиры. Площадь пожара составила 3 кв.м. Полиция займётся выяснением обстоятельств происшествия и причин смерти погибшего.