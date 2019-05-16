Президент Российской Федерации на медиафоруме Общероссийского народного фронта обещал обсудить с главами Москвы и Архангельской области вопросы, касающиеся создания в Поморье мусорного полигона.

Президент Российской Федерации на медиафоруме Общероссийского народного фронта обещал обсудить с главами Москвы и Архангельской области вопросы, касающиеся создания в Поморье мусорного полигона. Также глава государства прокомментировал, что не очень понимает, зачем он нужен вблизи населенного пункта.Путин подчеркнул, что обязательно переговорит с руководителем Архангельской области Игорем Орловым, а также мэром Москвы Сергеем Собяниным. "Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", — передает слова президента телеканал "Россия 24".