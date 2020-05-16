Вместо плакатов со звездами — спасибо врачам. На этой неделе мог бы начинаться Каннский кинофестиваль. Но Франция только начинает постепенный выход из карантина. Запрещены не только массовые мероприятия, но даже прогулки в парках ограничены. Соседняя Испания обещает с понедельника запустить первый этап во всех территориях, кроме Мадрида и Барселоны.

Вместо плакатов со звездами — "спасибо врачам". На этой неделе мог бы начинаться Каннский кинофестиваль. Но Франция только начинает постепенный выход из карантина. Запрещены не только массовые мероприятия, но даже прогулки в парках ограничены. Соседняя Испания обещает с понедельника запустить первый этап во всех территориях, кроме Мадрида и Барселоны. А это 2 самых популярных у туристов испанских города. Почему крупные провинции ,которые первыми приняли удар коронавируса, выйдут из эпидемии последними?Спор экономики и здравоохранения. Порой даже очень горячий. Несмотря на призывы бизнеса, Минздрав выступает против. Остались ограничения в крупнейших городах страны. Мадрид и Барселона застывают в фазе «0» по выходу из карантина."Мадрид начинал с гораздо большего числа случаев заболевания,чем многие другие регионы ,за исключением Каталонии. Поэтому, несмотря на то, что эволюция сегодня очень заметная, он все еще продолжает оставаться одним из регионов с наибольшим приростом новых случаев каждый день", — заявил Фернандо Симон, директор центра координации чрезвычайных ситуаций в области медицины.Малага и Гранада, напротив вопросов у вирусологов не вызывают. Здесь запустят следующий этап. А это значит, открытые летние террасы у кафе с учётом новых требований безопасности и работа маленьких магазинов. Для большинства жителей — это единственный доход. Правда многие все еще не могут увидеть своих родственников. Передвижение между провинциями запрещено.Похожие меры и у соседней Франции. Здесь полиция ловит нарушителей не только режима передвижения между городами, но и тех, кто пытается попасть в закрытые парки. Особенно это касается молодёжи. Ее уже устали разгонять на набережной в центре Парижа.В Италии города открылись раньше, но туристов так и нет. В наиболее сложном положении Венеция. Здесь отельный и ресторанный бизнес ещё не отошел от нескольких наводнений за последние годы. А теперь и коронавирус. Прежние кредиты ещё не вернули, новые не одобрены, бизнес многих идёт на дно.Совершенно другими стали не только туристические места, но и обычные салоны красоты. Их постепенно открывают. Но по записи, все услуги — в средствах защиты. Спрос упал, в карантине многие, как выяснилось, научились стричь себя сами. Наверстают ли упущенное — непонятно. Переживают бизнесмены в каждой стране.Политические силы на фоне коронавируса пытаются на этом тоже заработать новые голоса. Заинтересовать лозунгами потерявших работу и даже дело всей жизни стало проще. На второй план уходят реальные данные о количестве заболевших и погибших. Мадрид и Барселона все еще далеки от показателей других провинций. Система здравоохранения только приходит в себя. Откуда берутся цифры Минздрава, понять несложно. Отголоски массовых пробежек и прогулок.Ближайшая неделя станет решающей для крупных городов страны. От того, как поведут себя жители, будут зависеть результаты статистики, а значит и запуск следующего этапа.