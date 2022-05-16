На одно место приходится 1,3 резюме. Однако нехватка кадров не способствует росту зарплат. Средний уровень жалованья составляет 30 тысяч рублей.

Во Владимирской области наблюдается дефицит медиков и фармацевтов. Данные о вакансиях опубликовали на hh.ru. За апрель их количество выросло на 17%.На 33-ий регион приходится 12% всех вакансий ЦФО. С начала 2022 года государственные и частные клиники разместили 270 предложений для медицинских сестёр. Чаще всего медперсонал требуется во Владимире и Александрове.На одно место приходится 1,3 резюме. Однако нехватка кадров не способствует росту зарплат. Средний уровень жалованья составляет 30 тысяч рублей.Добавим, что следом за медиками по востребованности идут чиновники, домработницы и охранники.